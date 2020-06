Coronacrise atinge setor varejista em MS que registra queda de 12,2%

Centro de Campo Grande - (Foto: Denilson Secreta)

Como já esperado por muitos especialistas, a crise no setor econômico atingiu as vendas no comércio varejista de Mato Grosso do Sul. A estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estástica (IBGE) é que os índices caíram 12,2% em abril , na comparação com o mês anterior. O resultado reflete os efeitos do isolamento social para controle da pandemia coronavírus. É o pior resultado desde o início da série histórica, em janeiro de 2000. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada hoje (16) pelo IBGE.

Na relação abril deste ano diante de abril de 2019, a queda fiou em 12,4%. Já no acumulado do ano o decréscimo ficou em 2,2%. O recuo nas vendas no varejo atingiu, pela terceira vez desde o início da série, todas as oito atividades pesquisadas. A maior queda foi em Tecidos, vestuário e calçados (-60,6%), seguido de Livros, jornais, revistas e papelaria (-43,4%) e Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-29,5%).

Região central de Campo Grande foi a mais afetada com a crise do corona - Foto: Edemir Rodrigues

Nacional - Como noticiado mais cedo, a pandemia do novo coronavírus já fez o comércio varejista brasileiro acumular perdas de R$ 200,71 bilhões, segundo cálculos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A estimativa considera o volume que deixou de ser vendido desde o início das medidas de isolamento social contra a disseminação da covid-19, na segunda quinzena de março, e a primeira semana de junho.

A CNC prevê uma retração recorde de 8,7% do volume de vendas do comércio varejista ao fim de 2020. Para o conceito ampliado, o recuo esperado é de 10,1%, que também seria o mais agudo da série histórica da Pesquisa Mensal de Comércio apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).