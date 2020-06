Coreia do Sul propõe orçamento suplementar de US$ 28,9 bilhões

O governo agora espera que a economia cresça 0,1% este ano - menor patamar desde a crise na Ásia em 1998. - Foto: Divulgação

O governo da Coreia do Sul propôs nesta quarta-feira (3) um novo orçamento suplementar de US$ 28,9 bilhões, aumentando seu estímulo fiscal para reduzir o impacto econômico da pandemia do novo coronavírus. O orçamento foi aprovado pelos ministros nesta quarta-feira, disse o Ministério da Economia e Finanças. O gasto representaria o maior orçamento suplementar individual da história. O objetivo da medida é dar auxílio a empresas, comerciantes e residências, além de cobrir uma queda na receita causada pela pandemia. O governo agora espera que a economia cresça 0,1% este ano - menor patamar desde a crise na Ásia em 1998. Fonte: Dow Jones Newswires.