Copom projeta IPCA de 0,15% em dezembro e de 0,37% em janeiro, diz BC

O Banco Central (BC) prevê que a inflação dos próximos três meses segue alinhada à tendência de desaceleração dos preços vista nos últimos meses. No Relatório Trimestral de Inflação (RTI), o BC prevê que o IPCA - o índice oficial - registrará aumento de preços de 0,15% em dezembro, 0,37% em janeiro de 2019 e 0,42% em fevereiro do próximo ano. A estimativa foi construída no cenário de referência, aquele que usa câmbio e juros fixos em todo o horizonte da previsão.

Entre os itens que mais se destacam na trajetória dos preços no curto prazo, o BC chama atenção para o dezembro de 2018 "a perspectiva de recuos nos preços dos combustíveis e de energia elétrica, atenuados pela reversão de descontos promocionais observados no mês anterior".

Além disso, o relatório menciona a perspectiva de "altas sazonais nos custos de passagem aérea, ônibus urbano e educação em dezembro, janeiro e fevereiro, respectivamente".

"Caso se concretize, a alta de 0,94% no trimestre ficará abaixo daquela observada no mesmo período de 2018 (1,05%), implicando desaceleração da inflação acumulada em doze meses, de 4,05% em novembro para 3,93% em fevereiro", cita o documento divulgado na manhã desta quinta-feira, 20.

Na pesquisa Focus mais recente, divulgada na última segunda-feira, as projeções do mercado financeiro para o IPCA eram de 0,11% em dezembro, 0,39% em janeiro e 0,45% em fevereiro.