Copom decide cortar Selic de 9,25% para 8,25% ao ano

Os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiram, por unanimidade, reduzir a Selic (a taxa básica de juros) em 1 ponto porcentual, de 9,25% para 8,25% ao ano. O corte, anunciado nesta noite de quarta-feira, 6, pela instituição, foi o oitavo consecutivo e coloca a Selic no patamar mais baixo desde maio de 2013, ainda no governo Dilma Rousseff, quando estava em 8,00% ao ano.

A decisão era largamente esperada pelos economistas do mercado financeiro. De um total de 54 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast, todas esperavam pelo corte de 1 ponto porcentual.

No comunicado que acompanhou a decisão de hoje, a instituição afirmou que "a convergência da inflação para a meta de 4,5% no horizonte relevante para a condução da política monetária, que inclui o ano-calendário de 2018, é compatível com o processo de flexibilização monetária".

No documento, o BC também atualizou suas projeções para a inflação. No cenário de mercado - que utiliza expectativas para câmbio e juros do mercado financeiro -, o BC alterou sua projeção para o IPCA em 2017 de 3,6% para 3,3%. No caso de 2018, a expectativa subiu ligeiramente, de 4,3% para 4,4%.

