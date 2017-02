Copom decide cortar Selic de 13,00% para 12,25% ao ano

Os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiram, por unanimidade, reduzir a Selic (a taxa básica de juros) em 0,75 ponto porcentual, de 13,00% para 12,25% ao ano. O corte, anunciado nesta noite e quarta-feira, 22, pela instituição, foi o quarto consecutivo. Com isso, a Selic está agora no mesmo patamar visto em janeiro e fevereiro de 2015, dois anos atrás.

A decisão era largamente esperada pelos economistas do mercado financeiro. De um total de 68 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast, 67 esperavam corte de 0,75 ponto porcentual da Selic e apenas uma aguardava redução de 1,00 ponto porcentual.

No mercado, havia a percepção de que um corte de 1 ponto porcentual da Selic era possível, em função da inflação recente, mas não era provável. Isso porque o BC vinha sinalizando a intenção de promover corte de 0,75 ponto porcentual, como fez em janeiro. No mês passado, aliás, este corte gerou críticas à comunicação do BC, já que a maior parte do mercado esperava por 0,50 ponto. A avaliação agora era de que, se optasse por 1 ponto, novamente contrariando o mercado, o BC voltaria a atrair críticas para sua comunicação.

Na manhã de hoje, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) havia informado que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de fevereiro registrou taxa de 0,54%. Esta é a menor inflação medida pelo índice em fevereiro desde 2012, quando marcou 0,53%. Por outro lado, o IPCA-15 de fevereiro ficou bem próximo do teto das estimativas do mercado (0,28% a 0,58%, com mediana de 0,49%).

