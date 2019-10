Copel abre novo programa de demissão com expectativa de economizar R$ 142,1 mi

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) lançou nesta terça um novo Programa de Demissão Incentivada (PDI). A companhia estima gastar R$ 85 milhões em indenizações, e afirma que a potencial redução das despesas é de R$ 142,1 milhões ao ano a partir de 2020.

O programa ficará aberto a adesões entre os dias 1º e 15 de novembro, e será destinado a empregados que tenham no mínimo 55 anos de idade e 25 anos de Copel. Segundo a empresa, 492 pessoas se enquadram nestes requisitos atualmente. Caso o orçamento estimado não seja totalmente atingido, a Copel vai abrir uma segunda fase do PDI, entre 16 e 30 de novembro, que vai possibilitar a adesão dos demais empregados até o atingimento do valor pretendido em indenizações.