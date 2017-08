Cooperativas inauguram novos polos em MS no mês de agosto

O mês de agosto está sendo um momento ímpar para o cooperativismo sul-mato-grossense. Diversas cooperativas realizaram inaugurações neste período em ramos distintos, como: agropecuário, crédito e saúde.

A cidade de Corumbá ganhou um novo prédio para a sua Agência do Sicredi, assim como a antiga agência da 13 de Maio em Campo Grande ganhou novas instalações na rua 14 de Julho. Ainda pelo Sicredi, novas agências foram inauguradas, como a da Avenida Zahran e outa na frente do Hospital Universitário.

O Sicoob inaugura, no dia 24 de agosto, na Rua Euclides da Cunha, um dos endereços mais nobres da capital sul-mato-grossense, uma nova agência que faz parte de uma estratégia de expansão para mercados com grande potencial de crescimento no segmento.

O novo Hospital Unimed Campo Grande inaugurou no dia 18, na Capital. Entre as mudanças, a área construída e número de leitos chamam a atenção: O empreendimento saiu de 3 mil m² para 23 mil m², e a capacidade de leitos subiu de 50 para até 202.

Além disso, passou de um para nove pavimentos, o centro cirúrgico cresceu de 4 para 10 salas, e 5 leitos de UTI viraram 30, no total um investimento de R$ 138 milhões.

Em São Gabriel, a Cooperativa Central Aurora Alimentos inaugura no dia 22, a unidade armazenadora de grãos localizada no quilômetro 609 da rodovia federal BR-163. Mediante investimentos da ordem de 21,5 milhões de reais, a Aurora ampliou a capacidade de armazenamento de grãos na região central do Brasil.

A empresa construiu junto à planta industrial de São Gabriel quatro silos (de um conjunto de 10 projetados) que compõe a unidade de recebimento e armazenagem de grãos. Cada silo é estruturado em aço com fundo plano e tem capacidade estática de estocagem de 10.000 toneladas, permitindo um fluxo contínuo de 200 toneladas/hora.

"Contrariando o período de crise, as cooperativas estão crescendo e investindo em nosso Estado, pois acredita na economia e no trabalho de seus associados. Em tempos difíceis as pessoas se unem pelo mesmo ideal, por isso o cooperativismo vem se fortalecendo", afirma Celso Régis, presidente do Sistema OCB/MS.

Veja Também

Comentários