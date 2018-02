Convênio entre Sebrae e BRDE vai facilitar crédito para pequenas empresas do Sul

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) assinaram hoje (20) convênio para facilitar o acesso a crédito para micro e pequenas empresas da Região Sul. Pela parceria, o BRDE vai conceder R$ 92,1 milhões em financiamentos com o aval do Sebrae, que vai disponibilizar garantias de crédito para pequenos negócios do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

O objetivo é atender a 307 empresas, com R$ 73,7 milhões em aval e R$ 92 milhões em financiamentos.

A garantia do Sebrae será feita por meio do Fundo de Aval para Micro e Pequenas Empresas (Fampe), que reservou R$ 6,14 milhões para o convênio. O fundo vai garantir até 80% do financiamento, a depender do porte da empresa e da modalidade de crédito, que podem ser linhas para investimento fixo, capital de giro, desenvolvimento tecnológico e inovação e exportação na fase pré-embarque.

De acordo com o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, pesquisas da entidade mostram que mais de 80% dos pequenos negócios não têm acesso a crédito e a principal dificuldade para obter financiamentos é justamente a falta de garantia para negociar com os bancos. “Por isso, parcerias como esta são tão importantes, porque levam o aval e abrem as portas da instituição financeira para os empresários que mais geram emprego no país continuarem fortalecendo a economia”, disse.

A partir do convênio, pequenos empresários do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina que tenham interesse em acessar crédito podem buscar orientação no site do BRDE e nos pontos de atendimento da instituição.