Contratação de crédito da Caixa para infraestrutura deve crescer 50%

O setor de infraestrutura deve contratar 50% mais crédito da Caixa Econômica Federal em 2017 do que no ano passado, segundo o vice-presidente do banco Roberto Derziê de Sant'anna. A projeção é que o setor contrate R$ 12 bilhões neste ano.

Ele informou ainda que a Caixa participará de um esforço conjunto de atração de investimento, que deve envolver também o Banco Mundial. O foco dos investimentos serão os segmentos de resíduos sólidos, saneamento básico, iluminação pública e mobilidade urbana, disse o executivo, que participou de seminário promovido pela Firjan, nesta quarta-feira, 19, no Rio.

Veja Também

Comentários