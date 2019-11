Contrata SP oferece 2,2 mil vagas para pessoas com deficiência

Em sua 9ª edição, o Contrata SP oferece 2,2 mil vagas de trabalho para pessoas com deficiência. O evento, que começou hoje (5) é promovido pela Prefeitura de São Paulo, na Barra Funda, com a participação de empresas de diversos segmentos. São oportunidades para aprendizes, com remuneração de R$ 456, e vagas mais qualificadas, de até R$ 6 mil, para profissionais de engenharia e direito.

Segundo a secretária adjunta da Pessoa com Deficiência, Marinalva Cruz, a expectativa é que cerca de 1 mil pessoas passem hoje (5) pelos estandes montados pelas empresas para fazer o recrutamento. São companhias que atuam em diversos ramos da economia: supermercados atacadistas, call centers, tratamento de resíduos, saneamento, recursos humanos, hospitais e restaurantes.

Nas últimas edições, o percentual de candidatos que conseguiram emprego ficou em 10%. Nos seis primeiros eventos foram efetivadas 593 pessoas.

A secretária disse que a orientação é que os recrutadores mantenham o foco na capacidade das pessoas. “A deficiência não pode ser um critério para o recrutamento. O foco tem que ser a competência, o perfil, a habilidade do candidato”, ressaltou.

Oportunidade

Para aumentar as chances de contratação, o candidato Hector Meireles disse que só pretendia deixar o galpão do evento depois de distribuir os dez currículos que preparou. O rapaz, de 26 anos de idade, e cinco de experiência, não exige muito. “Podem ser tanto vagas administrativas como relacionadas a inglês, porque sou fluente na língua. Mas não tenho frescura, se aparecer outra vaga em que possa atuar, eu entro. Estou sempre disposto a aprender novas coisas”, disse.

Meireles disse que, sendo portador de uma deficiência, está difícil se inserir no mercado de trabalho. “Não está tão fácil. Eu tenho um pouco mais de facilidade, porque minha visão é subnormal, mas para quem é cego total é ainda mais difícil”, destacou.

Com base em dados do Ministério do Trabalho e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo informou que a capital paulista tem capacidade para empregar, com contratos formais, 177,3 mil das 500 mil pessoas com deficiência em idade economicamente ativa que vivem na cidade. Até o momento, apenas 78 mil delas estão empregadas.