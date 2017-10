Contra privatização da MS Gás, trabalhadores paralisam nesta terça-feira

Os trabalhadores da MS Gás vão paralisar as atividades nesta terça-feira (3). O movimento será realizado em protesto contra o início do processo de privatização da empresa estatal. Funcionários da Eletrosul, companhia do governo federal que também está na lista de privatizações, participam do movimento e também vão interromper as atividades.

Durante a paralisação, os trabalhadores farão um ato na Assembleia Legislativa, onde um dos representantes falará sobre o movimento na tribuna. A manifestação faz parte das ações do Dia de Luta pela Soberania Nacional. Uma grande mobilização das organizações populares será realizada no Rio de Janeiro em frente as empresas públicas como Eletrobras e Petrobras, que estão no pacote de privatização do governo de Michel Temer.

“A paralisação acontece justamente no Dia de Luta pela Soberania Nacional para chamar a atenção das autoridades e da população. A privatização prejudica os trabalhadores e o próprio desenvolvimento do Estado, uma vez que a MS Gás é uma empresa rentável. Isso sem falar que a qualidade do atendimento diminui e o preço sobe”, pontua Élvio Vargas, diretor do Sinergia, que é o sindicato que representa os trabalhadores da Indústria e Comércio de Energia.

O protesto da MS Gás, em Campo Grande, foi aprovado em assembleia com os funcionários na última terça-feira (26). Na ocasião, a categoria também aprovou a pauta do Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018.

MS Gás

Os trabalhadores da MS Gás também fizeram um protesto contra a privatização da empresa no dia 11 de agosto, data em que o processo de contratação de serviços relativos à estruturação e implementação da desestatização da companhia foi iniciado por meio de licitação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Com a privatização, o Governo do Estado pode abrir mão de uma empresa que atua em um setor estratégico e lucrativo. A MSGÁS apresentou nos últimos dois anos um aumento do lucro líquido de 154%. Conforme relatório anual, o lucro líquido da Companhia foi de R$ 12,9 milhões em 2016. Foi o 3º melhor resultado da Companhia desde sua criação em 1998.

