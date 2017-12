Continuidade e até empenho por ampliação do MCMV é importante, diz ministro

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, defendeu a continuidade "e até o empenho para ampliação" do programa Minha Casa Minha Vida. Durante cerimônia de assinatura de um contrato para construção de 1,9 mil novas moradias na capital paulista, o ministro afirmou que há orçamento assegurado para as unidades previstas na faixa 1 do programa.

O ministro foi ainda questionado sobre o Minha Casa Minha Vida Entidades, modalidade que atende famílias organizadas por meio de cooperativas habitacionais, associações, movimentos sociais e demais entidades privadas sem fins lucrativos.

Segundo Baldy, o Entidades "é uma das prioridades" de sua gestão na pasta. O ministro, que tomou posse no final de novembro no lugar de Bruno Araújo (PSDB-PE), afirmou que trabalha para que seja possível "equacionar e resolver ainda este ano a publicação ou a discussão do programa das entidades".