Contas inativas do FGTS podem ajudar a reduzir a inadimplência, diz Caixa

Os recursos que serão liberados no âmbito das contas inativas do FGTS podem contribuir para reduzir a inadimplência da Caixa Econômica Federal à medida que parte dos trabalhadores optem por pagar dívidas, de acordo com o vice-presidente de Finanças e Controladoria do banco, Arno Meyer. "O uso dos recursos é livre, mas é recomendável que o trabalhador quite dívidas mais caras como crédito rotativo, cheque especial", afirmou ele, ao Broadcast.

Ao final de setembro do ano passado, o índice de inadimplência da Caixa, considerando atrasos acima de 90 dias, estava em 3,48%. O indicador ficou acima do visto ao término de junho, de 3,20% e o registrado um ano antes, de 3,26%. A Caixa ainda não divulgou seus resultados do quarto trimestre e de 2016. Meyer não comentou sobre a data prevista de publicação e evitou falar sobre assuntos não relacionados ao FGTS.

Sobre a possível atração de recursos das contas inativas do FGTS, que começa a ser liberado no dia 10 de março, o vice-presidente da Caixa afirmou que o banco fará um esforço de captação tanto para a liquidação de dívidas como para investimentos. Ele não revelou eventual meta de montante a ser obtido pelo banco. Disse, porém, que a Caixa tem benefício em relação aos outros bancos por ser a instituição que faz a ponte entre o trabalhador e o FGTS.

De acordo com Meyer, o banco analisou a possibilidade de criar um produto de antecipação dos recursos a serem liberados das contas inativas, mas optou por não fazê-lo. Essa semana, o Banco do Brasil informou que estuda essa possibilidade. Santander já anunciou um produto exclusivo para esse fim e o Bradesco também oferecerá uma solução financeira específica a partir da semana que vem. O Itaú Unibanco ainda não tem um produto específico, mas dispõe de linhas de crédito pré-aprovadas.

O vice-presidente da Caixa afirmou ainda que a liberação de recursos de contas inativas do FGTS pode gerar um movimento de abertura de novas contas no banco. A instituição, porém, ainda não mensurou tal movimento. Dos 30 milhões de trabalhadores que serão atendidos pela medida, 10 milhões possuem conta poupança na Caixa e outros 3 milhões têm conta corrente ou conjunta, conforme Meyer. No total, a instituição somava cerca de 92,5 milhões de contas ao término de setembro do ano passado. Dessas, por volta de 67,6 milhões são poupança.

O vice-presidente de Habitação do banco, Nelson Antônio de Souza, lembrou que as agências da Caixa abriram duas horas antes no Brasil inteiro nessa semana e também funcionarão nos primeiros sábados, das 9 horas às 15 horas, das datas de pagamento dos recursos das contas inativas do FGTS. Hoje, foi o primeiro deles e mais de 1.800 agências estão abertas. "Esperamos movimento neste sábado de pessoas que não conseguem ir ao banco na semana tanto para tirar dúvidas e como fazer alterações cadastrais", disse ele, a jornalistas.

Os dois vice-presidentes da Caixa participaram hoje da abertura da agência do banco, na Av.Paulista, em São Paulo. O movimento nesta unidade está tranquilo.

