Contador dá dicas para fazer sua declaração de imposto de renda 2020

A declaração do imposto de renda está batendo as portas dos contribuintes que devem fazer a entrega a partir do dia 2 de março até o dia 30 de abril. A recomendação é do contador Luzemir Barbosa em entrevista ao programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira (26). Ele alertou que o primeiro passo para o contribuinte é separar a documentação. "Neste primeiro momento recomendação é separar tudo para fazer declaração: recibos, informes da empresa, etc" explicou lembrando que normalmente as empresas enviam os informes, mas sempre é importante cobrar.

Além disso ele destaca que não podem faltar recibos médicos, escolares e outros documentos. "Em 2020 tem ainda a obrigatoriedade de inserir diversas informações patrimoniais. Ou seja você deve buscar documento da casa, veiculo CNPJ do banco. Se tiver casa alugada tem que declarar casa alugada a receita do aluguel tem que ter documento da imobiliária sobre quanto foi o valo recebido com a locação", enfatizou.

Com relação as deduções ele esclarece que no caso de despesas médicas não tem percentual. "Posso deduzir tudo, sendo comprovado no caso de saúde. Já em caso de escolas, gastos com educação o desconto é de R$ 3.900 por dependente ou instrução própria", frisou.

O contador salientou ainda a importância da orientação de um profissionais. "O próprio contribuinte consegue baixar o programa no site da receita, fazer a declaração. No entanto quando tem ajuda de um profissional ele terá mais auxílio para fazer a declaração e evitar erros que podem levar a malha fina", afirmou Barbosa.

