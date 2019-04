Conta de luz vira boleto bancário a partir desta terça-feira

Da Redação com Assessoria

A conta de luz da Energisa mudou para melhor: agora é boleto bancário, o que torna o processo de pagamento ainda mais fácil, rápido e seguro para os clientes. A novidade, que amplia a rede de recebimento da fatura, começa a ser implementada no interior de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira, 23/4. Em uma segunda etapa da mudança, que começará a partir do dia 1º de julho, o boleto bancário também será entregue para os clientes de Campo Grande.

Com a conta em boleto bancário, o cliente poderá fazer o pagamento em qualquer agência bancária, independente de convênio, além de casa lotérica, correspondente bancário e meios eletrônicos. Cristiana Rios, gerente corporativa de Recursos Financeiros, destaca que a iniciativa é uma forma de deixar o pagamento da conta mais prático e seguro, garantindo mais conforto para os clientes. "Por isso estamos investindo em facilidades que tragam mais conforto e praticidade no dia a dia", comenta.

Com o boleto bancário, o formato da conta fica um pouco maior e o cliente poderá pagar o mesmo após o vencimento, sendo que a cobrança de encargos por atraso no pagamento será feita apenas na próxima fatura. Cristiana ressalta que o cliente também poderá escolher onde pagar, garantindo, assim, maior comodidade. "É fundamental que o cliente fique atento na hora de pagar pelo internet banking, aplicativo de celular ou no caixa eletrônico: ao invés de escolher conta de água, energia e telefone, ele deve optar por boleto bancário", orienta.

É importante destacar que o cliente poderá fazer o pagamento do boleto 24 horas após a emissão do documento.

Para tirar dúvidas sobre a mudança, o cliente terá à disposição um guia explicativo no site da Energisa (www.energisa.com.br), além dos outros Canais de Atendimento, como o 0800 722 7272, o aplicativo Energisa On e agências de atendimento presencial. Outras facilidades para o cliente na hora de pagar a conta, são o recebimento da fatura por e-mail e o débito automático. Para ter acesso aos serviços, basta entrar em contato com a Energisa.

Canais de atendimento ao cliente:

• Aplicativo para celular Energisa On (disponível para iOS, Android e Windows Phone)

• www.energisa.com.br

• www.facebook.com/energisa

• Agências de atendimento presencial

• Ouvidoria – 0800 722 7272