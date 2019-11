Consumo de ouro na China cai em relação a 2018

O consumo de ouro na China foi de 768,3 toneladas no intervalo de janeiro a setembro deste ano, informou a China Gold Association. O número representa queda de 9,6% na comparação com igual intervalo de 2018.

Parte da queda é explicada pela menor demanda por objetos de ouro. Na mesma comparação entre os intervalos, as vendas de joias com o metal caíram 2,9%, as de barras cederam 26,5% e as de moedas despencaram 40%.

No caso das joias de ouro, a baixa foi de 12,1% na passagem do segundo para o terceiro trimestre.

Outra retração considerável ocorreu na indústria, que usa o ouro em componentes eletrônicos, por exemplo. No segmento manufatureiro, o consumo encolheu 3,28%, para 79,2 toneladas.

Do lado da produção, também houve diminuição. O país explorou 275,4 toneladas de janeiro a setembro, 5% a menos que igual período do ano passado.