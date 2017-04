Consumo de energia elétrica no Estado de São Paulo cresce 0,36% no 1º bimestre

O consumo de energia elétrica no Estado de São Paulo somou 21.270 gigawatts/hora (GWh) no primeiro bimestre, o que corresponde a um crescimento de 0,36% em relação ao verificado no mesmo período do ano passado, que foi de 21.194 GWh, informou a Secretaria Estadual de Energia e Mineração.

Dentre os segmentos de consumo, as residências demandaram 6.613 GWh no período, ou 0,87% mais que o verificado nos dois primeiros meses do ano passado, enquanto as indústrias consumiram 7.354 GWh, alta de 0,77%. Já o comércio apresentou queda de 1,26%, com um consumo de 4.945 GWh no bimestre, ante os 5.008 GWh no período anterior.

Em nota, o secretário de Energia e Mineração do Estado de São Paulo, João Carlos Meirelles, afirmou que os números demonstram que a recuperação econômica dos últimos meses ainda não é sentida pelo mercado. "A recuperação da economia brasileira ainda é lenta e não é sentida no consumo de eletricidade. As empresas não conseguiram retomar a produção no início do ano e isso reflete essa estagnação no consumo de energia elétrica", disse.

O secretário disse esperar que a partir do segundo semestre a retomada da produção impacte no aumento do consumo de energia elétrica.

O desempenho do Estado de São Paulo ficou aquém da média nacional. Conforme dados divulgados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o consumo de energia em todo o País totalizou 77.901 GWh no acumulado de janeiro e fevereiro, o que representa um aumento de 1,5% ante o reportado em igual etapa de 2016.

O segmento comercial apresentou leve retração, de 0,1% no período, enquanto as residências aumentaram sua demanda em 0,9%, e as indústrias consumiram 1,7% mais.

