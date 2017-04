Consumo de bens industriais no Brasil cai 0,7% em fevereiro, diz Ipea

O consumo de bens industriais diminuiu no Brasil na passagem de janeiro para fevereiro, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea de Consumo Aparente de Bens Industriais recuou 0,7% no período, na série com ajuste sazonal.

O índice soma a produção industrial doméstica e as importações de bens industriais, excluindo as exportações. Na comparação com fevereiro de 2016, entretanto, houve crescimento de 0,4% no consumo de bens industriais, o terceiro resultado positivo consecutivo.

A taxa acumulada em 12 meses também voltou a diminuir o ritmo de queda, passando de um recuo de 6,9% em janeiro para uma redução de 5,9% em fevereiro. Segundo o Ipea, o resultado sugere que parte da produção nacional está sendo escoada para o exterior, tendo em vista que a produção doméstica medida pela Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física (PIM-PF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) teve retração de 4,7% nos 12 meses encerrados em fevereiro.

No acumulado em 12 meses, o volume importado de bens industriais diminuiu 5,7%, enquanto as exportações acumularam alta de 3,6%.

Considerando-se o consumo aparente por grandes categorias econômicas, os destaques positivos ficaram com as categorias bens de capital e bens de consumo duráveis, que avançaram 8,9% e 3,1% em fevereiro ante janeiro, respectivamente. Na direção oposta, o setor de bens intermediários registrou queda de 2,2% no período, resultado que reverte parte do crescimento de 4,3% acumulado nos três meses anteriores.

Na comparação com fevereiro do ano passado, todas as categorias apresentaram crescimento, com exceção dos bens de consumo semi e não duráveis (-3,8%). O destaque positivo foi o setor de bens de consumo duráveis, que teve alta de 10,2% em relação a fevereiro de 2016.

