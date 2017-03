Consumo das famílias cai 4,2% em 2016, diz IBGE

O consumo das famílias caiu 4,2% em 2016 ante 2015. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta terça-feira, 7, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais que contaram com os números do Produto Interno Bruto (PIB).

No quarto trimestre de 2016, o consumo das famílias caiu 0,6% ante o terceiro trimestre do ano. Na comparação com o quarto trimestre de 2015, o consumo das famílias mostrou queda de 2,9%.

O consumo do governo, por sua vez, caiu 0,6% em 2016 ante 2015. No quarto trimestre de 2016, esse indicador subiu 0,1% em relação ao terceiro trimestre do ano. Na comparação com o quarto trimestre de 2015, o consumo do governo mostrou queda de 0,1%.

Revisões do PIB

O IBGE também anunciou que revisou o PIB do terceiro trimestre de 2016 na comparação com o período imediatamente anterior, que passou de queda de 0,8 % para recuo de 0,7%.

O órgão também revisou a taxa do PIB do segundo trimestre de 2016 ante o primeiro trimestre de 2016, de -0,4% para -0,3%. Já o PIB do primeiro trimestre de 2016 na comparação com o período imediatamente anterior foi de -0,5% para -0,6%.

Enquanto isso, o PIB do quarto trimestre de 2015 ante o terceiro trimestre de 2015 foi de -1,1% para -1,2% Por último, o PIB do terceiro trimestre de 2015 frente o segundo trimestre de 2015 passou de -1,6% para -1,5%.

