Consumidores de três estados terão redução nas tarifas de luz

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje (4) a redução das tarifas de energia de três distribuidoras. As novas tarifas valem a partir de sábado (8).

Os consumidores residenciais atendidos pela Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL Paulista) terão redução de 9,62% nas tarifas. Já para as indústrias a redução será de 12,2%. A concessionária atende 4,2 milhões de unidades consumidoras localizadas em 234 municípios do interior do estado de São Paulo. Entre os principais municípios estão Campinas, Ribeirão Preto, Bauru e São José do Rio Preto.

Para os clientes da concessionária Energisa Mato Grosso (EMT), a redução das tarifas será de 1,85% para os consumidores residenciais e de 2,35% para as indústrias. A empresa atende 1,3 milhão de unidades consumidoras localizadas em 141 municípios do Mato Grosso.

Também haverá redução no preço da energia para os 993 mil consumidores atendidos pela concessionária Energisa Mato Grosso do Sul (EMS). A queda nas tarifas será de 1,69% para os consumidores residenciais e de 2,68% para os consumidores industriais. A EMS fornece energia para 73 municípios de Mato Grosso do Sul.

Para calcular os reajustes anuais das distribuidoras, que são estabelecidos no contrato de concessão, a Aneel considera a variação de custos associados à prestação do serviço. O cálculo leva em conta a compra e a transmissão de energia elétrica, além dos encargos setoriais.

Veja Também

Comentários