Consumidores de MS devem gastar mais com presentes para o Dia das Crianças

A dica é aproveitar as ofertas e garantir a alegria da molecada. / Divulgação

As compras para o Dia das Crianças devem injetar R$ 62,55 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, de acordo com estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF-MS).

A dica é aproveitar as ofertas e garantir a alegria da molecada. Na Seller, por exemplo, os que comprarem três peças levarão a de menor valor de graça. A promoção é válida até 12 de outubro para compras realizadas em qualquer modalidade de pagamento, em todas as lojas da rede.

A coleção super leve e confortável, nos tamanhos de 0 a 16 anos, traz blusas custam a partir de R$ 19,99. Entre os brinquedos estão jogos para envolver até os adultos, como Cara a Cara (R$ 89,99) e Cilada (R$ 29,99), e uma variedade de massinhas para modelar, com forminhas e conjuntos com até 8 potes coloridos (pote único por R$ 6,99).

Há opções de mini kits para brincar de casinha: Coleção Judy Home quarto, cozinha ou sala (R$ 19,99 cada), bonecas Bee Baby, a partir de R$ 29,99, e as bonecas Barbie, a partir de R$ 24,99. Para as fashionistas, a cadeirinha Camarim Fashion sai por R$ 49,99.

Os pequenos fãs de super-heróis podem fazer a festa com a série de bonecos da Marvel, como Capitão América, Homem Aranha, Homem de Ferro (R$ 69,99) e Liga da Justiça (R$ 59,99) de 12 polegadas. Há carrinhos de diversos tamanhos e preços, como da Hot Wheels (R$ 6,99) e modelos com controle remoto (R$ 44,99).

As ofertas da Seller são válidas em todas as lojas da rede, nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

