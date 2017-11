Consultoria estima aumento da produção de petróleo da Opep em outubro

Apesar da crescente confiança do mercado no acordo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de reduzir a produção da commodity, analistas da consultoria JBC Energy estimam que houve, na verdade, aumento em outubro, mesmo considerando a produção reduzida do Iraque e do Irã.

"Nós vemos as reduções nos dois países como limitadas na média mensal, e compensadas pelo aumento da produção na Nigéria, Angola e Líbia", disseram analistas em nota. De acordo com a JBC Energy, a produção da Opep em outubro deverá ter ficado em 32,76 milhões de barris por dia em outubro, 45 mil a mais que em setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.