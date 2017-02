Consultoria do Senai em NR 12 já analisou mais de 1,2 mil máquinas do Estado

O trabalho é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar do Senai, formada por profissionais das áreas de engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de segurança do trabalho e engenharia de controle e automação / Divulgação/Assessoria

Aplicada à rotina da indústria, a NR 12 (Norma Regulamentadora nº 12), que define referências técnicas e medidas de proteção para garantir a saúde dos trabalhadores em atividades com máquinas e equipamentos, passou a considerar inadequada a maior parte dos equipamentos industriais existentes. Máquinas até então consideradas dentro da lei e dos padrões de segurança e sem histórico de acidentes, da noite para o dia, poderiam ser lacradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e as empresas, multadas.

Contra esse tipo de obstáculo à produtividade e competitividade das indústrias, a consultoria do Senai em NR 12, no âmbito do Programa Senai de Manutenção Industrial (PSMI), já apoiou o processo de adequação às novas regras para mais de 80 empresas de Mato Grosso do Sul, e analisou mais de 1.200 máquinas do parque industrial do Estado. O último caso bem-sucedido é o da Inflex, indústria de Dourados (MS) que fabrica embalagens plásticas flexíveis laminadas, que, após a orientação do Senai, concluiu mais uma etapa de desinterdição de suas máquinas junto ao MTE.

100%

Nessa etapa, três impressoras flexográficas voltaram à ativa, consideradas agora 100% adequadas à NR 12. O coordenador da consultoria em atendimento às normas e legislações do Senai, Engenheiro Jeancarlos Lucietto, explica que com as constantes atualizações da norma, o empresário enfrenta grandes dificuldades para manter-se dentro da lei. “A NR 12 existe desde 1978, foi revisada em 2010, quando houve o maior impacto, porque os 40 itens até então previstos saltaram para 340. A última alteração foi em setembro do ano passado, por isso, é importante que o empresário esteja sempre bem assessorado para não ficar vulnerável em uma eventual fiscalização”, afirmou.

Diretor-administrativo da Inflex, César Augusto Scheide comemora o resultado obtido e comenta as vantagens da consultoria do Senai em NR 12. “O retorno é muito positivo, porque o principal resultado é estar sempre adequado a todas as normas previstas na legislação, e ter a segurança de trabalhar com máquinas que apresentam risco insignificante ou muito baixo, no que diz respeito a parte elétrica e mecânica de nossas máquinas e instalações”, atestou. “Hoje, nossos 240 funcionários atuam com total segurança, nas 30 máquinas espalhadas por diferentes setores”, emendou.

A norma

A consultoria do Senai em NR 12 oferece uma metodologia específica para a realização de diagnósticos e estudos técnicos, análise de riscos, soluções para a adequação mecânica e elétrica, apreciação de riscos e capacitação de funcionários. O trabalho é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar do Senai, formada por profissionais das áreas de engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de segurança do trabalho e engenharia de controle e automação.

Esses profissionais são especialistas em desenvolver soluções para a indústria, como por exemplo, a elaboração dos estudos e documentos técnicos exigidos em uma fiscalização ou auditoria.

Serviço – As indústrias interessadas na consultoria do Senai em NR 12 podem obter mais informações pelo telefone (67) 3311-8533 ou pelo emailnormas@senai.br.

Veja Também

Comentários