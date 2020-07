Consultoria de biossegurança recebe inscrições de 600 empresários em Bonito

Bonito Seguro: empresa que cumprir 100% das medidas de segurança recebe selo - (Foto: Divulgação)

Bonito, considerado um dos principais destinos de ecoturismo do país, vem se estruturando para se tornar referência também em turismo seguro. Atualmente, 600 empresários já se inscreveram para a consultoria gratuita de biossegurança do programa Bonito Seguro, que visa a retomada segura da atividade turística na região.



O empenho é observado em todos os segmentos e porte de empresas. A busca pela consultoria inclui os negócios que atendem diretamente os turistas, como hotéis, a outros mais indiretos, como os do comércio. "O turismo é a principal atividade econômica de Bonito, os empresários estão conscientes e comprometidos em realizar os procedimentos necessários para a segurança do destino", afirma o gerente da Unidade Regional do Sebrae/MS, Matheus Oliveira.



Ao cumprir 100% das boas práticas de prevenção previstas na consultoria, o empresário recebe certificado e selo de certificação. É o caso de Márcio de Lima, guia e proprietário da Lobo Guará Bike Adventure, uma empresa operadora de bicicletas que atua no turismo de aventura. Ele, que estava acostumado com a proximidade dos clientes na hora de levá-los a passeios pelo Rio Formoso, agora adota o distanciamento, além de novos procedimentos.



"Presto o serviço de montain bike e trabalho como guia com bicicleta, passo informações da nossa cultura, fauna e flora. Com a consultoria, passei a usar o medidor de temperatura e ficar 'longe' e fazer mais procedimentos. Recebi o certificado, e ele anima a gente, estamos seguindo as normas direitinho, agora é trabalhar. O selo agrega valor e enriquece o produto que ofertamos", afirma.



A consultoria em Protocolos de Saúde e Segurança Covid-19 é gratuita e aborda a modificação dos processos de produção, prestação de serviço e atendimento na empresa, diante da pandemia de novo coronavírus. As inscrições seguem abertas, no site bonitoseguro.ms.sebrae.com.br.



Bonito Seguro

O programa Bonito Seguro é uma iniciativa do Sistema S – Sebrae/MS, Sesi/MS e Senac/MS – em parceria com a governança local do turismo para a retomada segura das atividades turísticas no município. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.