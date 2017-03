Consulta pública para leilão da BR-364/365 será aberta até o fim de março

A abertura do processo de consulta pública para o leilão da BR-364/365, entre Goiás e Minas Gerais, está prevista para ocorrer até o dia 31 de março, informou nesta quarta-feira, 22, o diretor de assuntos jurídicos e regulatórios da secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República, Marco Aurélio Barcelos.

"Todos os cronogramas do PPI estão em dia, e as projeções futuras também estão com 100% de materialização até o momento", disse Barcelos, durante participação no Fórum Nacional de Concessões, Privatizações e PPPs em Infraestrutura, promovido pela Viex Americas, em São Paulo.

Segundo o representante do governo, o pipeline do PPI até maio ainda inclui o leilão do terminal de trigo do Rio de Janeiro, em 20 de abril; a abertura de consulta pública para a Ferrogrão, até 25 de abril; a quarta rodada de licitações de campos marginais de Petróleo e Gás Natural, em 11 de maio; e a abertura de consulta pública para a Ferrovia Norte-Sul, até 25 de maio.

