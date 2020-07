Construtores de MS estão com altas expectativas após novas medidas da Caixa

Outra medida divulgada pela CEF é que os registros do imóveis poderão ser feitos eletronicamente, sem a necessidade de comparecimento a um cartório - (Foto: Beth Santos/Secretaria da PR)

Na última quinta-feira (2), a Caixa Econômica Federal divulgou que será incluso o financiamento da casa própria os custos do cartório e do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Essas despesas chegam a representar 5% do valor do imóvel.

A adesão é válida para novos contratos de financiamento imobiliário para residências avaliadas em até R$ 1,5 milhão. A medida se aplica às operações com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e também da poupança (SBPE).



O presidente da Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul (Acomasul), Adão Castilho, explica que a inclusão do ITBI e custos cartorários reforça as ações da CEF para estimular a venda de imóveis. "No início da pandemia, a Caixa baixou os juros e deu carência de seis meses para pagar a primeira parcela. Agora, com este novo incentivo esperamos uma procura ainda maior por imóveis", diz Castilho.



Em Mato Grosso do Sul, a comercialização de unidades cresceu 39%, de março a maio de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado. Neste ano, foram 1.124 imóveis comercializados.



Outra medida divulgada pela CEF é que os registros do imóveis poderão ser feitos eletronicamente, sem a necessidade de comparecimento a um cartório. A novidade está disponível em 1.356 cartórios em 14 estados. "Isto vai agilizar bastante os contratos que poderão ser registrados em até 5 dias. Antes, o registro levava até 45 dias", afirma Adão Castilho.