Construtora Tenda desmonta conselho fiscal

Os acionistas da construtora Tenda aprovaram o fim do conselho fiscal e a consequente destituição de todos os seus membros. O tema foi deliberado em assembleia geral extraordinária realizada na manhã desta segunda-feira, 3. Atualmente, a Tenda está em processo de separação de capital ("spin-off") da Gafisa, conforme intenção anunciada em dezembro. No fim do ano passado, a Gafisa vendeu 30% da Tenda para a Jaguar Growth Partners, gestora sediada em Nova York e especializada em ativos imobiliários. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

