Construtora prevê o lançamento de 1.100 unidades habitacionais em Mato Groso do Sul em 2020

Fechando 2019 com um aumento de 3,4% em vendas líquidas se comparado ao ano anterior, segundo prévia operacional, a MRV, que vem se posicionando com uma plataforma de soluções habitacionais, tem grande expectativas para os próximos meses de 2020. Atuando há 12 anos no mercado da construção civil em Campo Grande (MS), a companhia pretende lançar na capital sul-mato-grossense cinco empreendimentos, que somam 1.100 unidades habitacionais.

A empresa, que opera em mais de 160 cidades em diversas partes do país, tem atualmente em Campo Grande seis condomínios fechados em construção nos bairros Tiradentes, União, Coronel Antonino, Jardim Leblon e Pioneiros. Ao longo de 2019, 336 famílias passaram a viver em um MRV na cidade, com a entrega das chaves do condomínio Residencial de Florença e Parque CastelFranco.

“As expectativas para 2020 são as melhores. Com inflação controlada, juros mais baixos, confiança do consumidor aumentando e economia estável, acreditamos que o crescimento da venda de unidade habitacionais continue”, fala Fernando Bortoletto Garcia Parra, gestor de vendas da MRV.

Investimento em urbanização

De 2016 a novembro de 2019, a MRV investiu mais de R$ 9 milhões em urbanização em Mato Grosso do Sul. Esse valor refere-se a construções e melhorias de vias, parques, praças, equipamentos públicos e infraestrutura urbana em geral, de acordo com as demandas locais. As obras de urbanização são realizadas juntamente com a construção dos condomínios para beneficiar não só os clientes, mas todos os moradores das regiões em que a MRV está presente.