Consórcio Riogaleão encerra dívida de R$ 920 milhões com o governo

O consórcio Riogaleão, responsável pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim, paga nesta quarta-feira, 19, dívida de R$ 920 milhões com o Fundo Nacional de Aviação Civil, segundo o secretário de Fomento para Ações de Transportes do Ministério dos Transportes, Dino Antunes. Com esse pagamento, encerra dívida com o fundo.

"Isso vai permitir a saída da Odebrecht do consórcio", afirmou Antunes, em seminário promovido pela Firjan.

O governo estuda repetir no segmento rodoviário o modelo de revisão das parcelas de outorgas utilizado no setor aéreo para solucionar problemas de viabilidade econômica de concessões.

"O governo tem preocupação com a segurança jurídica dos contratos. Não estamos aqui para beneficiar concessionárias. Mas temos que nos preocupar com os usuários", disse Antunes.

