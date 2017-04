Consórcio Renascença leva lote 13 do leilão da Aneel; LT Norte leva o 14

O Consórcio Renascença, formado por fundos da Vinci e pela CMN Solutions, conquistou o lote 13 do leilão de transmissão que acontece nesta segunda-feira, 24, momento na B3. A companhia ofereceu um deságio 18,5%, ou R$ 44,470 milhões de receita anual permitida (RAP) pelo projeto, frente o valor máximo estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de R$ 54.565.400,00. Também disputaram o lote a Cobra Brasil e o Consórcio Olympus, que apresentaram lances com descontos de 13% e 11%, respectivamente.

O Lote 13 é composto pelas linhas de transmissão de 500 kV Xingó - Jardim, com 160 quilômetros, e Paulo Afonso IV - Luiz Gonzaga, com 38 quilômetros, atravessando os estados de Alagoas, Bahia, Sergipe e Pernambuco. Os investimentos previstos para a construção do projeto são estimados em R$ 271,67 milhões. A entrada em operação comercial está prevista para agosto de 2022.

Lote 14

O Consórcio LT Norte, formado por fundos da FM Rodrigues & Cia e a Hersa Engenharia e Serviços, conquistou o lote 14 do leilão de transmissão. A companhia ofereceu um lance sem deságio, com uma proposta de RAP de R$ 14.283.930,00, o valor máximo estabelecido pela Aneel. Não houve outros interessados pelo projeto.

O Lote 14 compreende a linha de transmissão de 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Penedo, com 109 quilômetros de extensão, a ser construída no Estado de Alagoas. Os investimentos são estimados em R$ 68,1 milhões. A entrada em operação comercial está prevista para agosto de 2021.

Lote 15

A indiana Sterlite Power Grid Ventures conquistou o lote 15 do leilão de transmissão, com um lance com deságio de 25,87%, ou uma proposta de RAP de R$ 24,6 milhões, ante o valor máximo de R$ 33.185.580,00 estabelecido pela Aneel. Outros quatro grupos participaram da disputa: Consórcio Milenium Transmissão, que ofereceu deságio de 20,5%, PPX Participações, com desconto de 14,1%, e o Consórcio Renascença, que ofereceu deságio de 1,50%.

O Lote 15 é composto pelas seguintes instalações a serem construídas no estado de Pernambuco: as linhas de transmissão Garanhuns II - Arcoverde II, com 89 quilômetros, e Caetés II - Arcoverde II, com 50 quilômetros, e as subestações Arcoverde II e Garanhuns II. O investimento no empreendimento é estimado em R$ 163,87 milhões. A entrada em operação comercial está prevista para agosto de 2021.

Lote 18

A EDP do Brasil conquistou o lote 18 do leilão de transmissão, com um lance com deságio de 47,49%, ou uma proposta de RAP de R$ 205,2 milhões, ante o valor máximo de R$ 390.842.450,00 estabelecido pela Aneel. Trata-se do segundo maior lote ofertado no certame desta segunda e o terceiro projeto arrematado pela companhia.

Outros três grupos também apresentaram propostas: os consórcios Olympus, que fez lance com deságio de 41%, o Columbia, que ofertou desconto de 37,5%, e o Transmissão Brasil III, que propôs receber receita 32,58% menor que a máxima permitida.

O Lote 18 é composto pela linha de transmissão Estreito - Cachoeira Paulista, de 500 KV, com 375 quilômetros de extensão, que passará pelos Estados de Minas Gerais e São Paulo. O investimento é estimado em R$ 1,8 bilhão. A entrada em operação comercial está prevista para agosto de 2022.

Lote 19

O Consórcio Olympus II, formado pela Alupar Investimentos e a Apollo 12 Participações, conquistou o lote 19 do leilão de transmissão, com um lance com deságio de 48%, ou uma RAP de R$ 99,109 milhões, ante o valor máximo de R$ 190.595.830,00 estabelecido pela Aneel.

Outros três proponentes também apresentaram lances: o consórcio Antares, com oferta de desconto de 16,05%; Cteep, com deságio de 12,09%; e Ominium Energy, com desconto de 11%.

O Lote 19 é composto pela linha de transmissão de 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio, com 330 quilômetros de extensão, passando pelos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O investimento é estimado em R$ 889,04 milhões e o prazo para a realização das obras é de 60 meses.

Lote 20

A Elektro, distribuidora do grupo Iberdrola, conquistou o lote 20 do leilão de transmissão, com um lance com deságio de 52,93%, ou RAP de R$ 13,278 milhões, ante o valor máximo de R$ 28.216.110,00 estabelecido pela Aneel. Este é o segundo lote conquistado pela empresa, que também levou o de número 4.

Outros sete grupos também apresentaram propostas pelo lote 20: Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (Cteep), com um lance de deságio de 49,23%, Zopone, ofertando desconto de 41,2%, Arteon (37,39%, Consórcio Ominium (35%), Consórcio Porto Seguro Energia (34,99%), Consórcio Transmissão Brasil III (25,23%) e Olympus II (25%).

O Lote 20 é composto pela subestação de 500 kV Fernão Dias, a ser construída no Estado de São Paulo, num investimento estimado em R$ 141 milhões. O prazo para execução do projeto é de 42 meses.

Lote 21

O Consórcio Aliança, formado pela EDP - Energias do Brasil e pela Celesc, venceu a disputa pelo lote 21 do leilão de transmissão, ao oferecer um deságio de 34,99%, ou RAP de R$ 171,824 milhões, ante o valor máximo de R$ 264.343.080,00 estabelecido pela Aneel.

Outros quatro grupos fizeram propostas, algumas com descontos bem próximos do ofertado pela EDP e o leiloeiro chegou a anunciar a disputa viva-voz, mas não houve novos lances. O Consórcio Alta, formado pela Taesa e pela Alupar, ofertou deságio de 32,50%, enquanto o Consórcio Tália, da Engie Brasil Energia, fez lance com desconto de 31,98% em relação à RAP máxima. Já o Consórcio CFV (formado por Vinci e Ferrovial) ofereceu proposta com deságio de 23,25%, e Transmissão do Brasil III, com 9,17%.

O Lote 21 é o terceiro maior projeto ofertado no leilão desta segunda, e demanda investimentos de R$ 1,265 bilhão. É composto por diversas instalações no estado de Santa Catarina, incluindo três linhas de transmissão de 525 kV (Abdon Batista - Siderópolis 2, com 261 quilômetros; Biguaçu - Siderópolis 2, com 149 quilômetros; e Campos Novos - Abdon Batista, com 39 quilômetros); duas linhas de 230 kV (Siderópolis 2 - Forquilhinha, com 28 quilômetros, e Siderópolis 2 - Siderópolis, com 7,5 quilômetros), além da subestação Siderópolis 2. O prazo para a execução das obras é de 60 meses e a entrada em operação comercial está prevista para agosto de 2022.

No leilão desta segunda-feira estão 7,4 mil quilômetros de linhas de transmissão e 36 subestações distribuídos por 20 Estados brasileiros (Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins).

Veja Também

Comentários