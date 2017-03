Consórcio Porto Santarém usará recursos próprios para financiar outorga

O Consórcio Porto Santarém pretende usar apenas recursos próprios para financiar o pagamento da outorga e dos investimentos relativos às áreas STM04 e STM05 no terminal de Santarém (PA), arrematados nesta quinta-feira, 23, pelo grupo, informou o diretor de infraestrutura e novos negócios da Raízen, Nilton Gabardo.

Os dois ativos foram leiloados pelo governo Federal. O grupo é composto por uma parceria entre Petróleo Sabba e Petrobras Distribuidora S/A, com fatias de 60% e 40%, respectivamente - a Petróleo Sabba, por sua vez, é uma joint-venture entre Raízen (80%) e IB Sabba (20%).

Para o STM04, o consórcio ofereceu uma outorga de R$ 18,2 milhões, vencendo outros dois competidores na disputa: a Aba Infraestrutura e Logística, que ofereceu R$ 18 milhões, e a Distribuidora Equador, cuja outorga ofertada foi de R$ 15,4 milhões - a Equador é a atual administradora da área.

Já para o STM05, o Consórcio Porto Santarém foi o único a oferecer proposta, de R$ 50,005 milhões - o ativo já é administrado pela Petróleo Sabba.

Segundo Gabardo, havia a expectativa por uma maior concorrência pelo STM05. No entanto, ele pondera que o desenvolvimento de uma área semelhante em Miritituba, no sul do Estado, não foi levado em conta pelo governo na modelagem do leilão, o que pode ter diminuído a atratividade do terminal. "Mas sabemos o potencial do mercado (em Santarém) e entramos para ganhar", disse.

O executivo ainda destacou que o STM05 já possui um adensamento grande e, por isso, o grupo também disputou o STM04. "O STM05 estava num litígio de renovação com o governo, e, com isso, não podíamos investir", comentou. "Agora, abrimos a possibilidade de investimento e poderemos expandir a infraestrutura no local, que ficou um pouco defasada".

O STM04 possui área de 28,8 mil m2 e oito tanques, com investimentos de R$ 18,8 milhões. Já o STM05 possui 35 mil m2 e doze tanques, com investimentos de R$ 11 milhões.

