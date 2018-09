Consórcio Olympus VI vence lote O após Cteep desistir de disputa viva-voz

No leilão de participações da Eletrobras em Sociedade de Propósito Específico (SPEs), que acontece nesta quinta-feira, 27, na B3, o Consórcio Olympus VI venceu a disputa do lote O, com um lance de R$ 94,874 milhões, o que corresponde a um ágio de 10% em relação ao valor mínimo de R$ 86.248.758,26 estabelecido pelo edital. O grupo desbancou a Cteep, que ofereceu um ágio de 5,17% pelo ativo.

O leiloeiro chegou a abrir a possibilidade de disputa viva-voz, mas a Cteep abriu mão de fazer uma contraproposta.

O Lote O corresponde a 49% da Amazônia-Eletronorte Transmissora de Energia S.A. (AETE), que possui empreendimento localizado em Mato Grosso e conta entre seus sócios com Alubar Energia (10,76%), Bimetal Energia (26,99%) e Linear Participações (13,25%).