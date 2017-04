Consórcio Columbia vence Lote 1 do Leilão da Aneel, com lance de R$ 267,316 mi

O Consórcio Columbia, formado pelas empresas Taesa e Cteep, conquistou o lote 1 do leilão de transmissão que se realiza na manhã desta segunda-feira, 24, na B3, ao oferecer um deságio de 33,24%, ou R$ 267,316 milhões de receita anual permitida (RAP), ante o valor máximo estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de R$ 400.462.340,00.

O consórcio venceu o lote ao desbancar o Consórcio Tália, em disputa viva-voz. Além dos dois grupos, outros três consórcios também apresentaram propostas pelo lote 1: Consórcio Olympus II, com lance inicial de R$ 292,337 milhões, deságio 27%; Consórcio Luzeiro, com proposta de R$ 339,192 milhões pelo lote 1, deságio de 15,29%; o Consórcio Transmissão do Brasil III, com lance de R$ 336,388 milhões, deságio de 15,99%.

O Lote 1 é o maior projeto que será oferecido no leilão desta segunda-feira. O empreendimento, que exigirá R$ 1,936 bilhão em investimentos, é composto pelas linhas de transmissão de 525 kV Guaíra - Sarandi, com 266,3 quilômetros de extensão; Foz do Iguaçu - Guaíra, com 173 quilômetros; Londrina - Sarandi, com 75,5 quilômetros, além da linha de 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte, com 85 quilômetros, e mais três subestações (Guaíra, Sarandi e Paranavaí Norte), localizados no Paraná. O prazo para execução das obras é de 60 meses, por isso, conforme o edital, a entrada em operação comercial está prevista para agosto de 2022.

Lote 2

O Consórcio Cesbe-Fasttel levou o lote 2 do leilão de transmissão, ao oferecer um deságio de 12,50%, ou R$ 28,058 milhões de receita anual permitida (RAP), frente o valor máximo estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de R$ 32.067.390,00. Havia apenas mais um proponente cadastrado para a disputa, que não apresentou proposta.

O Lote 2 é composto por empreendimentos localizados no estado do Paraná, incluindo a linha de transmissão de 230 kV Umuarama Sul - Guaíra, com 108 quilômetros de extensão; a subestação Londrina Sul, além de um trecho da linha conectando essa subestação à linha Londrina - Apucarana, com 4,5 km.

Os investimentos são estimados em R$ 157,158 milhões. O prazo para a realização das obras é de 48 meses e a entrada em operação comercial está prevista para agosto de 2021.

