Consignado com uso do FGTS como garantia começa a operar a partir da quarta, 26

O Ministério do Trabalho informou que o crédito consignado com uso do FGTS começa nesta quarta-feira, 26, a operar em todo o País. O primeiro banco a operar nessa modalidade será a Caixa. O empréstimo consignado com uso do FGTS como garantia está à disposição de 36,9 milhões de trabalhadores com carteira assinada, segundo o informe do ministério.

A taxa máxima de juros é de 3,5% ao mês e o prazo de pagamento vai até quatro anos (ou 48 meses).

"Nosso objetivo é disponibilizar aos trabalhadores uma linha de financiamento que seja realmente viável tanto para tomar o dinheiro quanto para pagar depois", afirma o ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello, por meio de nota. Mello também preside o Conselho Curador do FGTS.