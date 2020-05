Programa debate efeitos da Covid-19 no comércio em MS

O programa Considerações traz, neste mês de junho, na grade de programação da TV ALEMS, o tema “Efeitos da pandemia da Covid-19 na atividade econômica em Mato Grosso do Sul”. No Estado, as primeiras medidas contra o novo coronavírus foram tomadas no mês de março, quando surgiram os primeiros casos. No dia 14 de março, o Estado apareceu no mapa dos casos confirmados no país.

Participam do programa o superintendente do Procon de Campo Grande, Marcelo Salomão, e a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio de Mato Grosso do Sul, Daniela Dias. Os especialistas explicam e orientam o que fazer para tentar conter os efeitos da crise no comércio.

O programa faz parte da programação mensal da TV ALEMS, e é veiculado no Canal 9 da Claro Net TV, na segunda-feira, às 14h30; nas quartas e sextas, às 16h; e no domingo, às 11h. A edição também estará disponível no canal da TV Assembleia, no YouTube, e no link da TV ALEMS, inserido no site institucional da Casa de Leis.