Conselho de aeroportos alerta sobre impacto de restrição a eletrônicos em voos

Com a possibilidade de que os Estados Unidos proíbam alguns eletrônicos em viagens de avião com origem na Europa, representantes de aeroportos do continente alertam sobre o impacto da decisão. O Conselho Internacional de Aeroportos europeu (ACI Europe) afirma que qualquer medida tomada deve ser proporcional à ameaça.

Os aeroportos mais movimentados do continente europeu sofreriam maior impacto, por causa do grande número de voos para os EUA, diz o diretor-geral da indústria aeroportuária do grupo ACI Europe, Olivier Jankovec. "Alguns voos para os Estados Unidos precisariam ser cancelados no curto prazo. Outros sofreriam atrasos que comprometeriam conexões nos EUA".

O alerta foi feito um dia antes do encontro entre representantes dos Estados Unidos e da União Europeia para discutir a segurança na aviação. Em março, os EUA proibiram eletrônicos em voos de dez aeroportos do Oriente Médio. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários