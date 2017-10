Conselho Curador do FGTS aprova Orçamento para 2018 de R$ 85,5 bilhões

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou na terça-feira, 24, o orçamento do fundo de 2018, com a destinação de R$ 85,5 bilhões. Em 2017, o orçamento previa R$ 77,5 bilhões. Serão destinados R$ 69,4 bilhões para a habitação, R$ 6,8 bilhões para saneamento básico e R$ 8,6 bilhões para infraestrutura. Também foram aprovadas as previsões orçamentárias de 2019, com R$ 81,5 bilhões, e para 2021, com R$ 81 bilhões.

A estimativa do Ministério do Trabalho é que esses investimentos beneficiem 144,7 milhões de pessoas nos quatro anos e gerem em torno de 6,7 milhões de empregos em todo o período. "O Fundo está sólido e estável e continua sendo um importante instrumento para financiar o desenvolvimento do País", disse, em nota, o coordenador-geral do FGTS, Bolivar Moura Neto.