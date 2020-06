Conselho autoriza suspensão de pagamento do setor de mobilidade urbana

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou a suspensão temporária do pagamento de financiamentos de empresas do setor de mobilidade urbana. A reunião do conselho, por videoconferência, ocorreu nessa terça-feira (23). A medida visa a mitigar os efeitos da pandemia do novo coronavírus na saúde financeira de prestadores de serviços de transporte público. O impacto da suspensão desses pagamentos é estimado em cerca de R$ 51 milhões.

A suspensão tem duração de até seis meses e engloba os pagamentos ao FGTS de financiamentos feitos por empresas privadas de transporte público urbano, por meio do subprograma de Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano (Refrota) do programa Pró-Transporte, do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Na última reunião do conselho, em maio, foi aprovada a suspensão para a área de saneamento. Nesse mesmo voto, havia a proposta de inclusão da mobilidade urbana, mas o conselho decidiu reunir mais informações antes de aprovar.