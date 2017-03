Conheça as 4 maneiras mais eficientes de enviar dinheiro ao exterior

As altas taxas de câmbio e burocracias dos bancos fizeram com que surgissem empresas focadas em melhorar a experiência do usuário neste tipo de transação / Reprodução

É muito comum pessoas que moram no exterior, viajam por um longo tempo ou façam intercâmbio se deparem com uma questão delicada: como enviar dinheiro para o exterior de forma eficiente, com uma boa cotação da moeda e baixa taxa de envio? As altas taxas de câmbio e burocracias dos bancos fizeram com que surgissem empresas focadas em melhorar a experiência do usuário neste tipo de transação. Abaixo listamos as principais opções, que se destacam pela rapidez no envio:

Remessa Online:

Com câmbio altamente competitivo e taxa de spread de 1,6%, a plataforma oferece transparência nas tarifas cobradas e pela transação ser feita 100% online a remessa ocorre em até 48 horas. Para a transação há cobrança de 0,38% sobre o valor enviado de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O cliente acompanha em tempo real os envios por um dashboard e o cadastro de toda a documentação é solicitado apenas na primeira vez que é feito o uso da plataforma. Todas as operações realizadas pela empresa são aprovadas e registradas no Banco Central. (www.remessaonline.com.br)

Transferwise

A startup cobra dez reais para remessas de até R$ 400,00 e 2,5% sobre o valor enviado acima disso. A plataforma promete operar com a “taxa de câmbio real”, uma taxa média entra o preço de venda e o de compra da moeda no mercado e a alíquota de 0,38% IOF está embutida no preço. O tempo médio para receber o valor enviado é de quatro dias, mas pode demorar mais, quando o fluxo de interesse por moedas de um país é maior em um sentido do que no outro. (transferwise.com/br)

Western Union

Considerada a mais antiga empresa de remessas do mundo, todos os custos de envio ficam a cargo do depositante, que deve preencher uma ficha especificando o local, a quantia e o nome de quem irá receber o dinheiro. Após este processo é gerado um Número de Controle de Transferência de Dinheiro (MTCN) que permite o rastreamento do processo pela internet. Uma das principais vantagens é que não é preciso ter conta em banco para resgatar a quantia que pode acontecer em até 24 horas.Quanto menor o valor, proporcionalmente mais caro será o serviço, sendo que a taxa cobrada pode chegar a 10% do valor remetido. (www.westernunion.com.br)

Money Gram

Uma das mais tradicionais formas de envio de remessas ao exterior. O sistema permite remessas de até US$ 3.000,00 por operação, limitado a R$ 35.000,00 ao ano. Para fazer um envio, os únicos dados solicitados do destinatário são o nome completo e o país onde ele está e as taxas variam de acordo com a localização e valor de transação. (http://global.moneygram.com/br/ptb)

Veja Também

Comentários