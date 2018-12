Congresso do México aprova orçamento para 2019

A câmara baixa do Congresso mexicano aprovou o orçamento federal de US$ 249 bilhões para 2019 - o primeiro sob o recém-empossado presidente Andrés Manuel López Obrador -, por 312 a 154 votos.

Pequenas alterações foram feitas na proposta, que foi submetida pelo governo no último dia 15.

Legisladores adicionaram US$ 1,2 bilhão à receita esperada, mas deixaram inalterado o plano de superávit primário, em 1% do Produto Interno Bruto (PIB), assim como projeções macroeconômicas, incluindo crescimento de 2%, inflação de 3,4%, preço médio do petróleo bruto mexicano em US$ 55 por barril e taxa de câmbio média de 20 pesos por dólar.

O déficit fiscal do México do ano que vem, medido pela necessidade de financiamento do setor público, é estimado em 2,5% do PIB. Fonte: Dow Jones Newswires.