Confirmada exoneração do presidente do INSS; Francisco Paulo Lopes é nomeado

O presidente do INSS, Leonardo de Melo Gadelha, foi exonerado do cargo, conforme ato publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 29. Para seu lugar foi nomeado Francisco Paulo Soares Lopes, atualmente assessor da Presidência da Dataprev.

Conforme reportagem do Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) publicada na terça-feira, temendo desgaste eleitoral com a reforma da Previdência, Leonardo Gadelha, decidiu antecipar sua saída do governo. Ele estava à frente do órgão desde julho de 2016.

Gadelha já tinha dito a aliados que deixaria o cargo para disputar uma vaga de deputado federal nas eleições de 2018.