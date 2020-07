Confira os direitos trabalhistas para os funcionários de comércio nos períodos restritivos de Campo Grande

O horário de toque de recolher continua valendo a partir das 20h até 5h da manhã seguinte - (Foto: Edemir Rodrigues)

Neste sábado (18), o comércio de Campo Grande vai passar por uma série de alterações e restrições no horário devido ao novo decreto municipal nos próximos finais de semana (18, 19 e 25, 26 de julho). As lojas que não se enquadram como serviço essencial deverão manter as portas fechadas.

De segunda a sexta-feira, que compreende entre 18 e 31 de julho, o comércio varejista e atacadista deverá funcionar das 9h às 17h e as lojas localizadas nos shopping centers poderão abrir das 11h até 19h. O horário de toque de recolher continua valendo a partir das 20h até 5h da manhã seguinte.

Em relação a jornada de trabalho, os empresário terão que se atentar as jornadas diárias e dos dias de sábado dos funcionários vão gerar banco de horas, pois os trabalhadores terão que fazer 35h semanais. O empregado com jornada de seis horas irá fazer 30h semanais ao invés das 36h previstas.

Conforme o gerente de Relações Institucionais da Fecomércio/MS, Fernando Camilo, a orientação é que os empresário incluam banco de horas para os empregados. “Nossa orientação é que as empresas incluam as horas em banco de horas, na forma prevista pela medida provisória 927 que prevê a compensação em até 18 meses. Para isso, deve formalizar a condição, para compensar no futuro até duas horas semanais diárias, conforme prevê a legislação trabalhista", explica.

Ele lembra ainda que a medida provisória 927, editada em março, autoriza a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal, para a compensação em até um ano e meio (18 meses), a partir da data de encerramento do estado de calamidade pública.



Colaboradores com mais de 60 anos ou comprovadamente do grupo de risco terão de ser afastados, sem prejuízo da sua remuneração. O documento também anuncia que as medidas poderão ser revistas conforme a situação epidemiológica do município.