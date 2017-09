Confira 5 atividades para complementar a renda dos aposentados

A experiência que os anos trazem, não tem curso que ensine; usar isso, e ainda conseguir um dinheiro extra, é sempre bem-vindo. Por isso, a plataforma Bicos (www.bicos.com.br) – que conecta prestadores de serviços a clientes - selecionou 5 atividades para aposentados que querem aproveitar o tempo livre para colocar as habilidades em prática sem demandar esforço físico excessivo ou grandes deslocamentos.



Quem tem uma veia organizadora, por exemplo, pode criar sistemas de arrumação semelhantes aos utilizados pelos personal organizers. Aplicar essas técnicas fora de casa é uma forma de ter uma fonte de renda. Kleber Costa, CEO do Bicos, lembra: investir em cursos qualificará o serviço prestado e aumentará a chance de conseguir trabalhos.



Aqueles apaixonados por animais podem oferecer serviços de hospedagem para quem viaja e não tem com quem deixar os bichinhos. “Cada vez mais pessoas estão optando por completarem a família com a presença de pets, pois preenche o coração, faz companhia, distrai e alegra a vida”, comenta o CEO. Manter-se cercado de amizades é outra alternativa, e se elas estão sempre elogiando suas unhas e pedem para fazer a delas, é a oportunidade de colocar as habilidades de manicure em prática e tirar uma graninha.



Fazer a barra de uma calça ou transformar um pedaço de pano em um lindo vestido são outros serviços manuais impensáveis para algumas pessoas, por isso quem tem mãos mágicas para a costura tem que aproveitar esse talento. O mesmo se aplica para a cozinha: se cada refeição é uma chuva de elogios pela comida feita, o próximo passo é ir além dos finais de semana em família e usar essa habilidade culinária para fazer e vender quentinhas.



“Há que pensar na embalagem, nas entregas e, claro, em como atrair clientes, razão pela qual se cadastrar em plataformas como o Bicos pode ser interessante”, explica Kleber, que também dá a dica: “Começar pelas pessoas mais próximas ou vizinhança, sem muito deslocamento, é o ideal para testar um novo serviço e ver se gosta mesmo de fazer aquilo”. Já são mais de 80 mil usuários, entre prestadores e quem contrata em 1000 cidades pelo Brasil.



