Confiança em serviços cai em setembro

EBC/Agência Brasil

O Índice de Confiança em Serviços (ICS) caiu 1,6 ponto de agosto para setembro. A pesquisa, divulgada (28) pela Fundação Getulio Vargas (FGV), registrou marcou 87,4 pontos em setembro, contra 89 no mês anterior. Se for considerada, entretanto, a média móvel trimestral, o índice ainda permanece positivo, com alta de 0,2.



Segundo o consultor da FGV, Silvio Sales, essa queda de confiança no comércio ainda é reflexo da greve dos caminhoneiros. “A tendência de queda na curva de confiança teve início em maio, após a greve no setor de transporte rodoviário, e vem sendo particularmente influenciada por um movimento de calibragem nas expectativas”, afirma em nota.

Em setembro, foram registradas quedas em nove das 13 atividades pesquisadas. A que mais contribuiu para queda foi a que mede a situação atual dos negócios, que caiu 1,8 ponto no mês, passando para 85,4 pontos, o mesmo nível passado.



Incerteza da Economia

O índice de Incerteza da Economia (IIE-Br) atingiu 121,5 pontos em setembro, sendo 7,3 pontos maior que o registrado em agosto, 114,2. É o sétimo mês consecutivo em que a taxa, divulgada hoje pela FGV, fica acima dos 110 pontos.

O índice reflete a frequência de notícias com menção à incerteza na mídia, as previsões de empresas para a taxa de câmbio e para o IPCA e a volatilidade do mercado financeiro.