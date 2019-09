Confiança dos empresários da Capital volta a subir em setembro

Para 50,7% dos empresários ouvidos na pesquisa, a expectativa para a economia brasileira melhorou um pouco. Em relação à expectativa para o comércio, para 48,4% dos entrevistados melhorou um pouco e para 46,8% melhorou muito - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil/EBC

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) de Campo Grande, apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), subiu 3% neste mês de setembro em comparação com agosto e alcançou 130,1 pontos. Em relação a setembro do ano passado, houve crescimento de 16%.



Quase todos os subíndices do Icec apresentaram alta em setembro, com exceção da expectativa das empresas comerciais, que apresentou uma ligeira queda de - 0,4%. O índice referente às condições atuais do comércio foi o que registrou a maior variação positiva do mês (8,8%), seguido pelas condições atuais da economia (8,6%), apesar de permanecer abaixo da zona de satisfação, com 96,1 pontos – único abaixo de 100 pontos.

Para a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), Daniela Dias, "a pesquisa revela uma percepção mais otimista dos empresários, tanto em relação ao futuro quanto ao momento atual, inclusive com expectativa de aumento na contratação de funcionários".



Para 50,7% dos empresários ouvidos na pesquisa, a expectativa para a economia brasileira melhorou um pouco. Em relação à expectativa para o comércio, para 48,4% dos entrevistados melhorou um pouco e para 46,8% melhorou muito.