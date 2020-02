Confiança do empresário sobe pela sexta vez consecutiva

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) apresentou alta pela sexta vez consecutiva. O número foi divulgado (20) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O Icec deste mês chegou a 128,3 pontos, 1,7% acima do registrado no mês passado e 27% maior que o de fevereiro de 2019.

A pesquisa da CNC revela que 61,9% dos empresários do setor consideram a economia atual melhor do que há um ano. Este foi o indicador que mais puxou o índice deste mês para cima. Considerando a série histórica, a proporção é inferior apenas às registradas nos meses de 2012 (62,9%), março e abril de 2011 (64,9% e 63,3%, respectivamente).

Em relação a investimentos, a pesquisa mostrou um alta mensal de 1,6% e anual de 3%, chegando a 108,3 pontos. O destaque foi a intenção de investimento na própria empresa, que registrou novo crescimento mensal (+3,3%) e fechou o mês em 104,9 pontos, o melhor resultado desde maio de 2014.