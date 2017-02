Confiança do Empresário do comércio sobe 1% em fevereiro, diz CNC

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) avançou 1% em fevereiro em relação a janeiro, com ajuste sazonal, alcançando 95,5 pontos, informou nesta terça-feira, 21, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Na comparação com fevereiro de 2016, a confiança dos comerciantes aumentou 18,6%.

Apesar da alta, o indicador ainda está abaixo da zona de indiferença (100 pontos). Na avaliação da CNC, isso "ainda indica atenção por parte dos comerciantes em relação às condições do mercado de trabalho e restrição de renda das famílias".

Em nota, a economista da CNC Izis Ferreira destacou que o avanço das medidas de ajuste no Congresso Nacional, desaceleração da inflação e queda dos juros básicos estão por trás do aumento da confiança dos empresários do comércio. "As vendas do comércio em 2017 devem experimentar ritmo menos intenso de queda, com relativa estabilidade", diz a nota da CNC.

