Confiança do Consumidor recua 1,5 ponto de março para abril

Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu 1,5 ponto de março para abril. Com o resultado, o indicador recuou para 89,5 pontos, em uma escala de zero a 200, o menor patamar desde outubro do ano passado (85,4 pontos).



É a terceira queda mensal consecutiva do indicador, que acumula perda de 7,1 pontos no período.