Confiança do consumidor dos EUA sobe a 129,5 em novembro

O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos elaborado pelo Conference Board subiu para 129,5 em novembro, de 126,2 em outubro (dado revisado, de 125,9 antes calculado), de acordo com a própria entidade. O resultado veio acima das previsões de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, de 124,0. O dado permanece no patamar mais alto em 17 anos.

"A percepção dos consumidores sobre as condições atuais melhorou moderadamente, enquanto as expectativas relacionadas à perspectiva de curto prazo subiram ainda mais, conduzidas, principalmente, por otimismo com as melhorias no mercado de trabalho", disse Lynn Franco, diretor de indicadores econômicos do Conference Board. Fonte: Dow Jones Newswires.