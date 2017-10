Confiança do consumidor dos EUA sobe a 125,9 em outubro, na máxima desde 2000

O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos elaborado pelo Conference Board subiu de 120,6 em setembro (dado revisado, de 119,8 antes calculado) para 125,9 em outubro, de acordo com a própria entidade. O resultado superou a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, de 121,0, e ainda atingiu a máxima desde dezembro de 2000.

Na avaliação do Conference Board, melhorou a percepção dos consumidores diante do mercado de trabalho robusto. Além disso, houve um avanço na avaliação sobre a perspectiva de curto prazo para os americanos, com a avaliação de que pode melhorar as condições para negócios no país.